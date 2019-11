Kirche und Kultur an der Tiegenhöfer Straße : Kulturkirchen-Team bilanziert gutes Jahr

2020 soll an erfolgreiche Programmelemente wie die Summer Church, hier mit Poetry Slam, angeknüpft werden. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Als reines Gotteshaus stand die Kirche an der Tiegenhöfer Straße kurz vor dem Aus. Jetzt hat sie neue Zugkraft.

Noch vor vier Jahren stand das Gotteshaus an der Tiegenhöfer Straße vor dem Ende. Anstelle aber die Türen für immer zu schließen, entwickelten Pfarrer Thomas Rehrmann und Kantor Thomas Gerhold ein Konzept in Richtung kultureller Öffnung. Aus einem reinen Gotteshaus wurde so etwas wie ein Wohnzimmer fürs Quartier.

Vier Jahre ist das her, „aber ein Selbstläufer ist es nicht“, weiß der Kantor. „Es müssen immer wieder neue Impulse gesetzt werden.“ Positiv ist, wie intensiv das Haus inzwischen genutzt wird: Abgesehen davon, dass natürlich Gottesdienste gefeiert werden, ist das Haus offen für Chöre und Musiker wie die Deutschen Sänger oder die Young Voices. Regelmäßig können lokale Künstler aktuelle Arbeiten zeigen, „anders als in einer Galerie leben wir dann bei allen Aktionen mit der Kunst“, verweist der Pfarrer auf die Einbindung ins tägliche Tun. Als Veranstaltungsort ist die Kulturkirche inzwischen ein Begriff, sie hier aber wirklich zu etablieren, „fehlt es an Personal und Geld“, sagt er über Vorbereitung, Organisation und Abwicklung oder Finanzen, renommierte Künstler einladen zu können.

INFO Das Gotteshaus an der Tiegenhöfer Straße 14 Ausstellung Zurzeit zeigt Claus Klinger aktuelle Arbeiten. Konzept Chöre, Künstler oder die Tafel nutzen die Räumlichkeiten. Wer sich hier wie einbringen kann, darüber informiert die Homepage via www.kulturkirche-wuelfrath.de.

Der gemeinsame „Sing-Mob“, der anderswo Rudelsingen genannt wird, ist ein Beispiel für Erfolg im Sinne von „volles Haus“, wie Kantor Gerhold berichtet. Auch das zuletzt vor einem Jahr veranstaltete Sommerspaßprogramm namens „Summerchurch“ fand seine Fans. „Tonnenweise wurde Sand angekarrt“, erzählt Rehrmann über die Verwandlung des Vorplatzes in einen Strand, Bar und Liegestühle inklusive. Sandburgenbau-Wettbewerb, Lesungen sowie Cocktailabende gehörten ebenso zu den Publikumsmagneten wie der vom Pfarrer geprochene Abendsegen bei Kerzenschein. „2020 wollen wir zwischen Pfingsten und Sommerferien eine weitere Summerchurch anbieten.“ Natürlich ist das erfolgreiche Gelingen einer solchen Freiluft-Sause vom Wetter abhängig.

Ausstellungen finden ebenso ihr Publikum, bewerben kann sich hierfür prinzipiell jeder, „die Arbeiten müssen zu uns, also der Gemeinde und der Kirche passen“, führt Rehrmann aus. Klassische Konzerte erwiesen sich an dieser Adresse als Flop, die Stadtkirche ist hierfür der geeignetere Austragungsort. Doch mit der „kleinen, feinen Reihe“, wie Rehrmann sie nennt, namens „Genussvoll glauben“ konnte ebenfalls gepunktet werden.

„Genuss ist in der Bibel allgegenwärtig“, verweist er beispielhaft auf Psalm 23 oder zitiert, wie Jesus als „Fresser und Weinsäufer“ tituliert wird. Nach einem Abend mit „Biblischen Speisen“ steht nun Samstag, 16. November, ein biblisches Whisky-Tasting an. Whisky, so erklärt er, sei ein Lebenswasser, Gemeindeglied und Presbyter Marcus Fritsche ist Ideengeber dieser Veranstaltung. Die Reihe soll in loser Folge auch 2020 fortgeführt werden, vorstellbar wäre beispielsweise ein Weinabend.