Zusammen mehr erreichen in Wülfrath Kulturfrühstück rückt Artenschutz in den Fokus

Das fünfte Kulturfrühstück ist am 13. April, 10 bis 12 Uhr im WIR-Haus an der Wilhelmstraße 189. Dieses Mal richtet das Team des Niederbergischen Museums das Frühstücksbuffet an. Passend zum Jahresthema der Bürgerstiftung, „Wülfrath blüht“, gibt es zu Beginn des Kulturfrühstücks dieses Mal einen Vortrag von Siglinde Ottenjann unter dem Titel: „Lebensräume für Tiere und Pflanzen: Natur- und Artenschutz im Fokus“. Es geht also auch passend zur Jahreszeit thematisch in den Garten. Was kann jeder Einzelne ohne großen Aufwand für den Natur- und Artenschutz im eigenen Zuhause leisten? Das erfahren die Interessierten bei dem Vortrag.