Netzwerken in Wülfrath Kulturfrühstück informiert über das Imkern

Und die nächste Gelegenheit ist auch nicht mehr weit entfernt. Denn am 29. Juni bietet die Bürgerstiftung Wülfrath bereits das sechste Kulturfrühstück an. Treffpunkt ist natürlich wieder das WIR-Haus an der Wilhelmstraße 189, geschlemmt, geredet und informiert wird von 10 bis 12 Uhr. Das Frühstück bereitet dieses Mal das Team vom Museum Zeittunnel vor.