Workshops in Wülfrath Kulturentwicklungsplan ist auf Zielgeraden

Die Stadt Wülfrath geht für Martina Taubenberger als „Kommune der Superlative“ in ihre Karrierelaufbahn ein. Die Inhaberin der Firma Kulturkonzepte aus München wurde beauftragt, den Kulturentwicklungsplan zu entwickeln. Die Kalkstadt ist nicht nur die erste Stadt, die ihren Kulturentwicklungsplan in kürzester Zeit fertig hat, sondern auch jene, bei der selbst der Bürgermeister an einem der Workshops teilnimmt. In dieser und der vergangenen Woche kamen Kulturmacher, Verwaltung und Politik in Workshops zusammen, um speziell über Kooperationen und Vernetzung zu sprechen.