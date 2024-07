Volles Programm im WIR-Haus Ab Herbst geht es wieder richtig los im WIR-Haus

Der Sommer fängt zwar gerade erst so richtig an, aufzudrehen. Doch das Kulturteam des Vereins Wülfrather Ideen Räume (WIR) wagt schon einmal einen Blick in das anstehende Programm ab Herbst, das im WIR-Haus an der Wilhelmstraße angeboten wird. Denn ab September startet dort das Kulturangebot wieder.