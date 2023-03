Kultur in Wülfrath Poetisches Duo gastiert im Niederbergischen Museum

Als eine gute Bekannte kann der Trägerverein Niederbergisches Museum am 23. März die Liedermacherin Annett Kuhr an der Bergstraße begrüßen. Bereits zum dritten Mal wird die Singer-Songwriterin mit ihren Liedern, die von den kleinen Erlebnissen des Alltags, Begegnungen in der Natur und vom Miteinander des gesellschaftlichen Umfelds handeln, im Museum gastieren. Diesmal allerdings wird sie nicht alleine erscheinen, sondern gemeinsam mit der amerikanischen Multiinstrumentalistin Sue Sheehan.