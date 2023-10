Verkehr in Wülfrath Kruppstraße bekommt frischen Asphalt

Wülfrath · Wenigstens an dieser Stelle ändert sich was am schlechten Straßenbelag: Auf der Kruppstraße wird frischer Asphalt aufgebracht. Deshalb muss sie halbseitig gesperrt werden.

11.10.2023, 15:15 Uhr

Auf der Kruppstraße ist ab 14. Oktober bis voraussichtlich 18. Oktober Baustelle. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Archivfoto: Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Die Stadt lässt ab Samstag, 14. Oktober, bis Mittwoch, 18. Oktober, Fahrbahnschäden auf der Kruppstraße sanieren. Betroffen sind Teilbereiche des westlichen Abschnitts der Kruppstraße zwischen Logistikzentrum und Tönisheider Straße. Für die Dauer der Asphaltarbeiten wird dort der Verkehr nur in eine Richtung geleitet. Eine Umleitung wird eingerichtet: Sie führt im Uhrzeigersinn über die Tönisheider Straße, Wilhelmstraße und Henry-Ford II-Straße. Die Schilder werden – mit Datumsangabe versehen – bereits im Laufe der Woche aufgestellt, gelten aber erst ab Samstag.Die Asphaltdeckschicht eines alten Leitungsgrabens wird auf 120 m Länge am Samstag, 14. Oktober, abgefräst und Anfang der darauffolgenden Woche neu eingebaut. Die Kosten betragen knapp 18.000 Euro. Anlieger können ihre Grundstücke erreichen. Die Stadt bittet die Betroffenen, sich auf die Umleitung einzustellen.

(dne)