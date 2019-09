Umbau in Wülfrath : Kreisverkehr ab Mittwochabend frei

Bis Mittwochnachmittag sollen die Verkehrssicherungsmaßnahmen zurück gebaut werden. Spätestens am Abend kann der Verkehr wieder rollen. Foto: Ina Schwerdtfeger

Wülfrath Die Arbeiten am Kreisverkehr an der Mettmanner Straße sollen am Mittwoch, 11. September, beendet werden. Zurzeit werden die letzten Beschilderung durchgeführt, teilt der zuständige Landesbetrieb Stra0enbau NRW mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Geplant sei so, dass der Kreisverkehr ab dem Abend vorübergehend wieder in alle Richtungen befahrbar ist.

Voraussichtlich vom 20. bis zum 23. September muss der Kreisverkehr allerdings noch einmal vollgesperrt werden, da der Fahrbahnbelag in den Anschlussbereichen der L403 erneuert werden muss. Die Stadt informiert, dass sich dann auch noch einmal die Verkehrsführung ändert. Unter anderem wird dann die Einbahnstraße im Bereich Velberter Straße / Zur Loev aufgehoben werden. Aufgrund der Enge der Straße muss dann ein beidseitig ein absolutes Halteverbot seitens des Landesbetriebes angeordnet werden. Wegen der Witterungsabhängigkeit dieser Arbeiten kann sich der geplante Termin jedoch kurzfristig noch ändern.

(isf)