Kreistour Bürgerverein Wülfrath : Von der Schatzkammer zur Dröppelminna

Nach der Corona-Zwangspause nutzten 34 Teilnehmer das Angebot des Heimatvereins, die eigene Heimat auf der diesjährigen Kreistour zu entdecken.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die heimatlichen Höhepunkte wusste schon Dichter Johann Wolfgang von Goethe zu schätzen, an dessen Gedichtzeilen der Ausspruch angelehnt ist. Der Bürgerverein Wülfrath orientierte sich genau daran nun bei seiner vierten Kreisfahrt .

Nach der Mittagspause schloss sich eine Führung in der Basilika und der Schatzkammer in Werden an. Am Nachmittag ging es ins Niederbergische Museum Wülfath, wo der Bürgerverein vom stellvertretenden Landrat Jens Geyer erwartet wurde. Bei Waffeln mit Kirschen und Sahne, dazu die Dröppelmina, hatte er ein offenes Ohr für die Fragen und Nöte der Bürger. Er notierte sich die Probleme rund um den unzureichenden Nahverkehr und das Fehlen einer Polizeiwache rund um die Uhr und versprach Verbesserung. Ein gelungener Ausflug, der seinen Abschluss beim anschließenden Stammtisch in der Akropolis fand.