Familientag der anderen Art in Wülfrath Auf Tuchfühlung mit kuscheligen Vierbeinern

Von 11 bis 17 Uhr präsentieren auf dem Hof von Kreislandwirt Bernd Kneer am Zwingenberger Weg 82 verschiedene Aussteller aus dem Kreis Mettmann sowie den Städten Düsseldorf, Remscheid, Solingen und Wuppertal nicht nur ihre Zuchterfolge, darunter Pferde, Kühe, Schafe, Schweine, Kaninchen, Geflügel und Bienen. Es gibt zudem auch ein umfangreiches Rahmenprogramm, bei dem die Besucher von jung bis alt mehr über die Tiere erfahren und Kuh und Co. auch aus der Nähe betrachten können. An Infoständen erfahren sie zudem auch mehr über die Tierzucht und die unterschiedlichen Bereiche.