Gkaube stärken in Wülfrath Kreissynode Niederberg tagt zur Zukunft der Kirche

Die eigentliche Synode erfolgt am Samstag, ab 8.30 Uhr. Ein wichtiges Thema bleibt die Prävention von sexualisierter Gewalt. Schon seit zwei Jahren gibt es hierzu eine intensive Fortbildungsarbeit; alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende müssen eine Schulung besuchen und auch regelmäßig erweiterte Führungszeugnisse vorlegen. Daneben werden die Finanzfragen im Kirchenkreis und Kindergartenbereich beraten. Außerdem geht es um neue Gemeindeformen und Projekte. So wird unter anderem erörtert, ob und wie eine „Pop Up-Church“ eingerichtet werden soll, also eine Kirche, die für kurze Zeit auf einem Platz und anderen öffentlichen Bereichen öffnet. Eine weitere Idee ist die Auslegung von Geocaches an den Kirchen, um so die Vielfältigkeit der Niederberger Kirchen zu entdecken. Auch die Kilmaneutralität aller Kirchengebäude bis 2023 steht an den Tagen auf der Agenda.