Glaube in Wülfrath Kirche beschäftigt sich mit Klimaschutz

Die Kirche im Allgemeinen steht vor großen Herausforderungen. Das wurde auch auf der Kreissynode des Kirchenkreises Niederberg deutlich. Am 2. und 3. Juni tagte das „Parlament“ in Düssel. Auf der Kreissynode versammelten sich Abgeordnete aus den Gemeinden und den Einrichtungen des Kirchenkreises, sowie einige berufenen fachkundige Mitglieder. Hier werden Entscheidungen darüber getroffen, wie der Kirchenkreis sich entwickeln soll und welche Themen in den Blick genommen werden.