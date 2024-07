Geldangelegenheiten in Wülfrath Kreissparkasse stellt in Düssel auf Sommerferien um

Konkret heißt das, dass die Zweigstelle in Düssel mittwochs und freitags während der sechswöchigen Ferien für Service und Beratung geschlossen bleibt. Schließfachbegehungen sind nach vorheriger Absprache vor Ort möglich. Montag, Dienstag und Donnerstag ist die Geschäftsstelle wie gewohnt geöffnet. Der Schalterverkehr findet an diesen drei Tagen jeweils von 9 bis 13 Uhr sowie am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr statt. Beratungsgespräche sind zwischen 8 und 19 Uhr möglich, informiert die Kreissparkasse. Mit dem Ende der Ferien, also ab Montag, 26. August, wird die Geschäftsstelle Düssel wieder an fünf Tagen pro Woche öffnen.