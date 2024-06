Nachhaltige Energie in Wülfrath Sonnenkraft nutzen dank Förderung

Doch was machen Wohnungseigentümer oder gar Mieter? Sie haben die Option, ein sogenanntes Balkonkraftwerk zu nutzen. Der Vorteil: Ein Balkonkraftwerk ist durch seinen geringen Platzbedarf und Gewicht an vielen Orten einsetzbar: Gitterbalkon, Schrägdächer, Garagen oder auf dem Dach einer Gartenhütte. Alle Komponenten der sehr flexiblen Mini-PV-Anlage besitzen hohe Qualitätsanspruche und gewährleisten einen sicheren Betrieb. Über eine haushaltsübliche „Schuko“ Steckdose wird die Anlage zudem mühelos eingebunden und senkt so die Stromkosten mit selbst erzeugtem Solarstrom.