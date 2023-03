Aktion in Wülfrath Es werden kreative Ideen für die „Heimat-Box“ gesucht

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung will mit einer „Heimat-Box“ die spielerische Vermittlung von Wissen über die vielfältigen Aspekte von Heimat in Nordrhein-Westfalen unterstützen. Themenkarten sollen fundierte Hintergrundinformationen und konkrete Anleitungen für Aktivitäten mit Kindern ab dem Kindergarten- bis zum Jugendalter bieten. Das Ministerium möchte die Box aber nicht allein füllen, sondern Kinder und Jugendliche dran beteiligen. Unter dem Motto „Mach uns neugierig auf deine Heimat“ ruft das Land junge Bewohner dazu auf, Ideen einzubringen. So könnten es die Lieblingsorte oder -freizeitaktivitäten in die Heimat-Box schaffen.