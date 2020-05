Natur und Umwelt : Kostenlose Energieberatung per Telefon

Wülfrath Regelmäßig finden für gewöhnlich Sprechstunden im Rathaus mit einem Energieberater statt. Wegen der Corona-Epidemie ist dieser Service derzeit nicht möglich - und findet deshalb am Telefon statt.

Die kostenlose Energieberatung der Verbraucherzentrale, die einmal monatlich im Wülfrather Rathaus angeboten wird, findet aus aktuellem Anlass telefonisch statt. Energieberater Thomas Bertram unterstützt Donnerstag, 14. Mai, 15 bis 18 Uhr mit Fachwissen und Tipps zu allen Fragen rund um Strom und Heizenergie. Dabei ist es egal, ob Abrechnungen unklar erscheinen, Ideen für Energiesparmaßnahmen an Dach, Fenstern, Wänden oder Heizung gesucht werden oder die dafür passenden Fördermittel – Thomas Bertram berät auch am Telefon vollumfänglich. Terminreservierungen und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nehmen die Klimaschutzmanager der Stadt Wülfrath, Ursula Kurzbach und Philipp Schaube, telefonisch unter 02058-18319 oder 02058-18366 sowie per Mail via klimaschutz@stadt.wuelfrath.de entgegen. Thomas Bertram ruft die Interessierten zur vereinbarten Uhrzeit an.