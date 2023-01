Konzert in Wülfrath Folk, Chansons und Blues mit der Autoharp

Mit seinem besonderen Instrument, der Autoharp, und seinem neuen Konzertprogramm „Heute hier, morgen dort“ tritt Alexandre Zindel am Donnerstag, 2. Februar, im Niederbergischen Museum auf. Der studierte Sänger, der unter anderem mit der WDR-Big Band und dem Bundesjazzorchester zusammenarbeitete sowie zahlreiche Konzerte als Solist absolvierte, ist der einzige professionell tourende Autoharpspieler und Sänger in Deutschland. Die Autoharp ist ein 36-saitiges Folkinstrument, das in Deutschland erfunden wurde, und vor allem in den USA große Verbreitung gefunden hat. Alexandre Zindel kombiniert dieses faszinierende, von der Zither abstammende Folk-Instrument mit einer feinen, charaktervollen Stimme in einem abwechslungsreichen Solo-Programm bestehend aus bekannten Folksongs, Chansons, Blues-Songs. Geschichten in deutsch, französisch und englisch nehmen die Zuhörenden mit auf eine musikalische Reise von langer Tradition und zeitloser Schönheit.