Musik in Wülfrath „Über den Wolken“ im Niederbergsichen Museum

(RP/am) Das Musikerduo Klaus Grabenhorst und Martin Giessmann gastiert auf Einladung des Trägervereins im Museum an der Bergstraße 22. Das Konzert am 11. April ist eine Hommage an Reinhard Mey, der seine Liedermacherkarriere 1964 nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich begann.