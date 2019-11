Konzert : MachMaJaTzz spielen im Schlupkothen

Wülfrath Die in Düsseldorf beheimatete Formation gastiert zum Sonntagskonzert im Kommunikationscenter.

Ursprünglich als Trio gegründet, besteht die Swingband heute aus sieben Musikern, die Erfahrungen aus anderen Bands und verschiedenen Stilrichtungen mitbringen. Sonst in Düsseldorf beheimatet, feierte die Formation im April 2017 ihr „15-Jähriges“ mit einem Konzert im Mülheimer Jazzclub. Die ausgewiesenen Könner beziehen die Inspirationskraft für ihre Musik von ihrem amerikanischen Idol Count Basie, der vor einem Dreiviertel-Jahrhundert den Swingblues kultivierte. In der Szene dieses Musikstils blieb sein Geist durch die Düsseldorfer bis zur heutigen Zeit lebendig und zur Freude ihrer Zuhörer wird dieser Stil bei den Konzerten gehegt und mitreißend interpretiert. Und für alle, die Neues entdecken wollen: Die Band spielt Swing und Artverwandtes, überwiegend aus der Zeit der 1930er und 40er Jahre. Dabei orientiert sie sich in geeigneter Weise an besagtem Count Basie sowie weiteren legendären Swing-Combos der Bigband-Ära und hat unter anderem durch arrangierte Bläsersätze einen eigenen Stil gefunden. Gepaart mit einem gehörigen Schuss Spielfreude möchte sie das „Swing-Feeling“ der damaligen Zeit vermitteln, erkennbar immer an wippenden Füßen der Zuhörer. Das laufend erweiterte Repertoire beinhaltet natürlich Standards echter Stars wie Basie, Ellington, Goodman. Daneben jedoch auch weniger bekannte Stücke und eigene unkonventionelle Interpretationen bekannter Jazz-Titel. Karten für das Konzertereignis am Sonntagnachmittag gibt es telefonisch unter 02058 8989 885 sowie an der Veranstaltungskasse.