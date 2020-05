Finanzielle Hilfe in der Corona-Krise : Kommunales Crowdfounding für soziale Projekte und engagierte Bürger

Finanzielle Hilfe in der Corona-Krise

Wülfrath Im Netz ist ab sofort die Spenden-Plattform „Wülfrath Crowd“ erreichbar. Hier stellen die Stadtwerke einen Fördertopf in der Corona-Krise bereit, mit dem Herzensprojekte engagierter Bürger oder von Vereinen unterstützt werden.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie durchdringen so gut wie alle Lebensbereiche. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen stehen erst am Anfang. Schon jetzt geraten durch behördliche Auflagen wie die nur beschränkten Kontaktmöglichkeiten Vereine, Kultureinrichtungen und soziale Initiativen massiv in Schieflage.