Kommentar Hunde wichtiger als Jugendliche?

Dafür ist die geplante Trendsportanlage am Hammerstein, am Rande der Stadt, doch ein idealer Ort. Die Sache ist klar, die Anlage muss kommen. Über die Größe der Anlage kann aber sicher auch aus Kostengründen gerne noch einmal diskutiert werden. Wichtig ist aber nun, dass überhaupt der Stein ins Rollen kommt und somit auch die jungen Heranwachsenden merken, dass etwas für sie getan wird. Denn während es für Hunde aktuell zwei große Freilaufflächen mit der Wiese am Rathaus und der Wiese am Hammerstein gibt, gibt es für Jugendliche nicht einem einen einzigen offiziellen Platz. Statt zu handeln, schiebt die CDU eine Entscheidung in den Rat. Dabei ist es s Zeit, mehr für die junge Generation zu tun, statt für die vierbeinigen Freunde.