Sparmaßnahme in Wülfrath Stadt stellt Schulbus-Angebot zur Diskussion

Es ist eine freiwillige Leistung der Stadt, die sie nun erstmals auf den Prüfstand stellt: der Schülerspezialverkehr, also der Schulbus. Der Grund dafür sind die Haushaltsplanungen für das Jahr 2024. Bereits in der Sonderratssitzung im Oktober merkte Kämmerer Sebastian Schorn an, dass die Stadt im kommenden Jahr nicht um ein Haushaltssicherungskonzept drum rumkommen werde. Das heißt auch, die Stadt muss schauen, wo sie Einsparpotenziale hat. Und die liegen bei den sogenannten freiwilligen Leistungen.