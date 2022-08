Kulturbistro in Wülfrath : Energiegeladene Jazz-Stimmung begeistert

Kulturbistro in Wülfrath

Die Kölner Band „On Cue“ war am vergangenen Freitag zu Gast im Awo-Kulturbistro und überzeugte das Wülfrather Publikum mit ihrem Auftritt. Foto: Iris Truschinski

Die Kölner Formation „On Cue“ war zum ersten Mal in Wülfrath zu Gast und überzeugte mit ihrem Auftritt die Gäste im Kulturbistro der Awo.

Das war ein grandioser Abend, den die Besucher am Freitagabend im Kulturbistro miterleben durften. Auf Einladung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) reiste die Band „On Cue“ aus der Domstadt Köln in die Kalkstadt, gab sozusagen ihre Wülfrather Premiere auf der Awo-Bühne.