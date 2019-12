Ausflug ins weihnachtliche Köln : Abstecher in die Domstadt zum Krippenbesuch

Wülfrath Der Countdown aufs Christfest läuft. Beim Ausflug nach Köln führt der Weg entlang sehenswerter Krippen und Märkte und bietet Einkaufsmöglichkeiten.

Die Adventszeit bietet besinnliche Momente, und einer der schönsten ist nun bei einem Ausflug zu erleben. Pfarrer Ingolf Kriegsmann bietet eine Krippenführung durch seine Heimatstadt Köln an. Start dazu ist Freitag, 13. Dezember, 9 Uhr, an der Adresse Am Diek. Per Reisebus geht es Richtung Domstadt. Ab dem Schokoladenmuseum beginnt die Tour durch verschiedene Kirchen. Auf der Besuchsliste stehen etwa St. Maria Lyskirchen, die mit der Miljö-Krippe, eine Krippe mit Kölner Orginalen, sehenswert ist. In der Nähe davon sind Krippen in den Kirchen St. Georg, St. Maria im Kapitol und auf dem Roncalli-Platz. Auch die Krippe im Dom ist, so weiß der Pfarrer, immer sehenswert.