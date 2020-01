Aufruhr um Schließung von Werk : Kein Frieden bei Abwicklung von Knorr-Bremse am Werk Wülfrath

Wülfrath Etwa 180 Beschäftigte gehen in die Transfergesellschaft „Weitblick“. Was aber passiert mit den Zeitarbeitern, die kontinuierlich im Werk berufstätig waren?

Der Vorstand der Knorr-Bremse AG hatte am 22. Mai 2019 beschlossen, die Produktion von Lenksystemen am Standort Wülfrath im Jahr 2020 einzustellen. Für die ausscheidenden Mitarbeiter wird zum 1. Januar 2020 eine Transfergesellschaft gegründet. Diese Gesellschaft mit dem Namen „Weitblick“ soll den etwa 180 betroffenen Mitarbeitern den Übergang in neue Beschäftigungsverhältnisse erleichtern. Weitere 50 Mitarbeitern wechseln an den Standort Düsseldorf. So weit, so gut.