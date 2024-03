So glänzt Wülfrath wieder Knackt der „Dreck-weg-Tag“ 2024 den Rekord?

Für den Aktionstag am 16. März haben sich bisher 143 freiwillige Helfer, davon 47 Kinder und Jugendliche, angemeldet. Dabei sind die Bürgervereine Wülfrath und Rohdenhaus, die Bürgerstiftung Wülfrath, das Frauennetzwerk, die Kardelen Frauengruppe, CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und 15 Familien. Das Technische Hilfswerk Heiligenhaus/Wülfrath wird wieder mit Jugendlichen vom Boot aus den Krapps Teich und anliegende Böschungen säubern, so die Abfallberatung. Ebenso hat die Freiwillige Feuerwehr Wülfrath Unterstützung zugesagt, die Awista Logistik GmbH wird die Abfallsäcke und Sperrgutteile am Aktionstag einsammeln und Straßen NRW/Straßenmeisterei Velbert/Tönisheide wird mit einem Begleitfahrzeug die Aktiven an der starkbefahrenen Tangente sichern.