Kleine Forscher in Wülfrath Helios bietet „schnellstes Medizinstudium der Welt“

Einen Wermutstropfen gibt es: Die Teilnahmeplätze sind begrenzt. Die Anmeldungen für die Studienplätze sind gerade angelaufen. Wer also einen der begehrten Studentenausweise ergattern möchte, sollte nicht mehr zu lange warten mit seiner Anmeldung. Die Anmeldefrist endet am 24. März. Die Einschreibung für das schnellste Medizinstudium der Welt ist per E-Mail an kinderuni.niederberg@helios-gesundheit.de möglich.