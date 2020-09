Wülfrath : Forensik-Standort bleibt Zankapfel zwischen Politik und Bürgern

Die einstige Heilstätte Klinik Aprath verfällt seit Jahren. Foto: www.rottenplaces.de/A. Winternitz

(von) Auf großes Unverständnis stoßen die wiederholten Bemühungen des CDU-Landtagsabgeordneten Martin Sträßer, die ehemalige Klinik Aprath als Standort für eine forensische Klinik ins Gespräch zu bringen. „Wir haben bereits 2012 einen breiten, parteiübergreifenden Konsens bezüglich des Themas Forensik erzielt. Das war ein Schulterschluss aller Ratsfraktionen“, so Wolfang Peetz, Fraktionsvorsitzender der Wülfrather Gruppe.

Warum Martin Sträßer diesen Konsens verlässt, sei unerklärlich. „Das verstehen ja noch nicht einmal seine eigenen Parteifreunde in Wülfrath“, erklärt Peetz. „Die Behauptung des CDU-Fraktionsvorsitzenden Axel Effert, der Standort Aprath sei Sträßer in den Mund gelegt worden, ist jedenfalls nachweislich falsch.

„Zum wiederholten Male forciert Herr Sträßer diesen Standort, zuletzt in einem Gespräch mit der Führung der Wuppertaler CDU bei Minister Laumann“, so Peetz. Niemand verstehe die Motivation von Sträßer, wundert sich Peetz.

Mit dem Beschluss gegen die Kleine Höhe wollte Wuppertal einen wichtigen Naturraum erhalten. Es war immer klar, dass das Land dann das eigene Grundstück in Ronsdorf für die Forensik nutzen wird. Dort hätte die Stadt Wuppertal aber gerne Gewerbe angesiedelt. „Mit dem Vorschlag Aprath hilft Herr Sträßer seinen Wuppertaler Parteifreunden nun aus der Klemme oder will das Thema über die Kommunalwahl retten“, vermutet Wolfgang Peetz.

In einer Pressemitteilung hatte Martin Sträßer unlängst erklärt, er fühle sich bei dem Thema Forensik dem Gesundheitsminister gegenüber verpflichtet. „In wessen Auftrag ist der Abgeordnete Sträßer hier tätig?“, fragt sich Wolfgang Peetz. „Auf keinen Fall hat er ein Mandat aus Wülfrath, in dieser Richtung tätig zu werden. Da er auch Wülfrather Ratsmitglied ist, verlässt er hier unsere gemeinsame Linie.“

„Wann gibt es dazu endlich eine klare Aussage der Wülfrather CDU?“, fragt sich Peetz. „Vor mehr als drei Wochen hat der CDU-Vorsitzende Andreas Seidler erklärt, er habe noch keine Gelegenheit gehabt, mit dem Landtagsabgeordneten zu sprechen.„Mittlerweile sollte dies doch möglich gewesen sein“, so Wolfgang Peetz.

Nach Auffassung der Wülfrather Gruppe haben die Wülfrather ein Recht darauf, zu erfahren, was die örtliche CDU und ihr Bürgermeisterkandidat von dem Sträßer-Vorschlag halten. „Das wochenlange Schweigen der Wülfrather CDU ist unerklärlich. Es sei denn, man will sich auch in Wülfrath über die Kommunalwahl retten und die Wülfrather und Wülfratherinnen nach der Wahl vor vollendete Tatsachen stellen“.

Für die Kleine Höhe und den Asbruch an der Grenze von Wuppertal, Velbert und Wülfrath stehen Entscheidungen an. Eine Bürgerinitiative möchte den landschaftlichen Freiraum erhalten und für den Umweltschutz entwickeln. Auf den Feldern am Asbruch geht es um ein mögliches, riesiges Wohnbaugebiet, das sogar gesetzlich geschützte Biotope und ein Waldstück betreffen würde.