Auszeichnung in Wülfrath Klimaschutzpreis geht an „Wülfrath blüht“

„Wülfrath blüht“ ist ein Projekt, das aus unzähligen Teilprojekten besteht. „Ein Einzelprojekt wollten wir nicht“, so Timmermann. Es sollte ein ganzes Jahresthema werden. So läuft noch der Aufruf der Stiftung an die Wülfrather, eigene Ideen mit einzubringen. Eine davon soll im nächsten Jahr schon umgesetzt werden – eine Pflanzentauschbörse. Zunächst sollen jedoch Generationenhochbeete beim Haus August von der Twer aufgestellt werden. Danach sind Kinderhochbeete in den Wülfrather Kitas geplant. In diese Hochbeete soll auch das Preisgeld fließen. „Gerade bei den Kleinen fängt der Klimaschutz an“, weiß Sabine Timmermann. Im eigenen Hochbeet können die Kinder beobachten, wie die Pflanzen wachsen, können sie pflegen und am Ende ernten.