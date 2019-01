Wülfrath: Kleine Sternsinger auf großer Mission

Wülfrath In diesen Tagen sind in Wülfrath rund 160 Kinder unterwegs, um für Hilfsprojekte zu sammeln und Segen zu bringen.

Insgesamt 160 Kinder haben sich zu der Sternsingeraktion in diesem Jahr angemeldet. Rund 30 davon, so erzählt es Gemeindereferentin Ulrike Platzhoff, hätten sich an diesem Tage krank gemeldet. „Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht in den kommenden Tagen dabei sind, schließlich sammeln wir noch bis zum 13. Januar.“ Und: Auch die Kindergärten beteiligen sich mit den ganz Kleinen an den guten Taten, sind aber zahlenmäßig nicht erfasst.

Mit ihrem Einsatz unterstützen die Wülfrather Sternsinger zwei konkrete, langfristige und nachhaltige Projekte: zum einen ein Wohnprojekt in Uganda, bei dem Waisenkinder mit Erwachsenen in einer Familienstruktur zusammen leben, zum anderen ein Projekt für Straßenkinder in Nairobi, das vor allem Mädchen ein Zuhause gibt und eine Ausbildung ermöglicht. Im vergangenen Jahr sind weltweit über 20 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen alleine rund 20.000 Euro davon stammen von den Wülfrathern. „Die Bürger hier geben sehr gerne“, sagt Maxis Mutter, die als Begleitung immer mitläuft, „es kommt mir sogar fast so vor, als würde es jedes Jahr mehr.“ Maxi nickt. „Das stimmt, aber es gibt auch welche, die sind nicht ganz so nett, die schlagen die Tür wieder zu wenn sie uns sehen oder so. Aber dann gehen wir einfach weiter und lassen uns die Laune nicht verderben.“