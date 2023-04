Buchpräsentation im Niederbergischen Museum Wülfrath Zauberhaft-musikalische Lesung über „Magie des Nutzlosen“

Protagonist Benno verheddert sich auf seiner Flucht in aussichtslose Situationen und verzweifelt in völliger Rat- und Mittellosigkeit. Doch dann öffnet sich ein kleiner Spalt der Hoffnung im eigentlich nicht mehr zu entwirrenden Geflecht der hereinbrechenden Katastrophen. Und wie lautet Bennos Antwort: Zauberei. In der Folge geht es um das Wundern und Staunen, um die Bedeutung der Magie, die in den Menschen den Glauben an das Unmögliche wachhält, der die treibende Kraft für Zivilcourage, kulturellen Fortschritt und Lebensmut ist. Nur was dem Nützlichkeitsdenken und der Verdinglichung der Warenwelt entzogen ist, kann eine Magie bewahren: Die Magie des Nutzlosen, das keinen Zweck zu erfüllen, keinen Gewinn zu erwirtschaften hat – pures Wunder. Menschen das Magische staunend, mit Kinderaugen, schauen zu lassen, ist Bennos Auftrag, aber den muss er sich erst erarbeiten, ebenso wie die Fähigkeit, sich seiner Liebe zu stellen.