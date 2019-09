Wülfrath : Kitas bekommen zehn Fußmessgeräte

Im Frühjahr war unter anderem den Kindern in der Kita St. Josef die Füße vermessen worden. Die Aktionen wurden spielerisch begleitet . Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Künftig sollen die Wülfrather Kinder die passenden Schuhe tragen. Eine Spende unterstützt sie dabei.

Die Vermessung der Wülfrather Kinderfüße zu Beginn des Jahres ist auf großes Echo gestoßen. Damit es nicht bei einer einmaligen Aktion bleibt, hat die Gruppe „Kinder in Not“ zehn Fußmessgeräte angeschafft, die jetzt an die Wülfrather Kitas übergeben wurden.

Mal sind die Schuhe zu klein, mal zu groß, mal sind sie zu eng oder auch zu weit – immer wieder gibt es Kinder, die mit nicht passenden Schuhen in die Kita kommen. Daher war auf der dritten Wülfrather Armutskonferenz beschlossen worden, den Wülfrather Kitakindern die Füße zu vermessen.

3. Optimal für die Vermessung sind so genannte Schuhinnenlängenmessgeräte.

Die beispiellose Aktion startete im vergangenen März, dazu hatte man sich auch Hilfe von dem ehemaligen Orthopäden Hans Peter de Jong geholt. Insgesamt 1130 Füße von Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren waren überprüft worden. „Es ist erschreckend, dass dabei festgestellt wurde, dass 20 Prozent der Kinder keine passenden Schuhe tragen“, erklärt Gudula Kohn, Netzwerkkoordinatorin „Frühe Hilfen“ der Stadt Wülfrath, bei der Spendenübergabe am Montag in der Rettungswache des Roten Kreuzes.

Von den 20 Prozent hatte die Hälfte der Kinder am Tag der Vermessung kein geeignetes Schuhwerk getragen. Die übrigen zehn Prozent hatten unmittelbar vorher neue Schuhe erhalten, sodass davon ausgegangen wurde, dass sie zuvor keine passenden Schuhe hatten. „Und das hat nicht nur finanzielle Gründe“, berichtet Kohn. Auch Kinder aus wohlhabendem Haus tragen zu kleine oder nicht richtig passende Schuhe. Sofern sich einkommensschwache Familien keine neuen Schuhe für ihren Nachwuchs leisten können, so gebe es Unterstützungsmöglichkeiten. Generell sei die Aktion im Frühjahr von den Eltern aber gut aufgenommen worden, daher wolle man sie fortführen.

„Wir freuen uns daher, dass wir jetzt jede Einrichtung mit einem Fußmessgerät ausstatten können“, betonte Wolfgang Peetz, Leiter des Projekts „Wülfrather Kinder in Not“. Möglich ist die Anschaffung durch eine Spende des Lions-Clubs, der beim Wülfrather Schweinelauf 1000 Euro sammelte. Dieser Betrag sei dann von „Kinder in Not“ verdoppelt worden. „Mit dem Erlös einer Laufveranstaltung haben wir Fußmessgeräte gekauft. Da schließt sich doch der Kreis“, erklärte Peetz lachend, der anschließend gemeinsam mit Reinhard Kliss, Präsident des Lions-Clubs, die Spende an die zehn Wülfrather Kindergärten überreichte. Ziel ist es, dass die Kitas Eltern unterstützen und helfen, die richtige Schuhgröße zu ermitteln