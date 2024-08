Happy End mit Haken in Wülfrath Kita Schulstraße startet den Betrieb

Ein breites Grinsen auf den Gesichtern, man merkt allen Beteiligten an, sie sind erleichtert, dass es endlich losgehen kann. Und noch wirkt es ein bisschen wie ein Traum. „Wir können es selbst noch gar nicht richtig glauben“, sagt Sebastian Schorn, Kämmerer der Stadt und Stellvertreter des Bürgermeisters. Immerhin wurde in den vergangenen drei Tagen noch mit Hochdruck gearbeitet, Möbel verrückt, Kartons ausgepackt und dekoriert, damit pünktlich zum 1. August die Kita Schulstraße an den Start gehen kann.