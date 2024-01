Aktion in Wülfrath Kita-Kinder St. Jospeh stellen zum Thema Schöpfung aus

Sie wird Ende des Monats, am 28. Januar, im Rahmen der Pfarrversammlung, erstmals im Corneliushaus zusehen sein. An den darauf folgenden zwei Wochenenden hängen die Bilder der kleinen Künstler dann in der Kirche St. Joseph. Zur Pfarrversammlung sowie zur Ausstellung sind interessierte Besucher herzlich eingeladen, erklärt die Gemeinde.