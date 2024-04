Neue Sichtweise in Wülfrath Der Friedhof erlebt einen Wandel

So wuselig und fröhlich geht es sonst auf dem eher stillen Friedhofsgelände nicht zu. Wie bunte Farbtupfer wirken die kleinen Helfer an diesem regnerisch-trüben Frühjahrstag, während sie eifrig im vorbereiteten Beet rund um den Baum Löcher buddeln und dort kleine Pflanzen einsetzen. „Das macht Spaß“, sagt Lotta (6) mit einem großen Lachen. Da pflichtet ihr Emma (5) bei: „Die Blumen sehen so schön aus.“