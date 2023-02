Leben in Wolfrath Kinder der Kita Farbenfroh zeigen individuelles Theaterstück

Wo kommen meine Familie und ich eigentlich her? Zu dieser spannenden Frage entsteht zurzeit ein sehr persönliches Theaterstück. In der Kita Farbenfroh - in Wülfrath.

19.02.2023, 11:53 Uhr

Die Theaterpädagogin Stefanie Kirschbaum hat das Stück mit den Kindern einstudiert. Foto: Kita Farbenfroh

Die Vorschüler der DRK-Kita-Farbenfroh erleben gerade eine spannende Zeit. Denn sie erarbeiten aktuell ein interkulturelles Theaterprojekt. Dieses thematisiert die unterschiedlichen Herkunftsländer der Kinder und deren Kulturen. Die Schauspielerin und Regisseurin Stefanie Kirschbaum führt die Regie, indem sie Lieder, Tänze, Kostüme, Gedanken und Empfindungen der Kinder und Angehörigen aufgreift. Der Fisch „Conchy“ hilft ihr beim Beziehungsaufbau in den Proben, die zu einem interkulturellen Theaterstück führen. Das wird auch aufgeführt. Am kommenden Mittwoch, 22. März, erhalten die Eltern die Gelegenheit, ihre Kinder auf der Bühne zu erleben. Durch eine Tagebuchmappe berichten die Familien über ihr Herkunftsland. Dieses sehr persönliche Buch ermöglicht das Erarbeiten eines ganz individuellen Theaterstücks und die nachhaltige Projektfortführung zum Thema „Vielfalt“. Die Projektfinanzierung wurde durch einen Zuschuss des Bundesprogramms „Sprachkita“ ermöglicht. „Als Sprachkita freuen wir uns natürlich sehr, über die Weiterfinanzierung des Programms bis zum Sommer 2023 und die Möglichkeit, unseren Kindern ein solch besonderes Erlebnis bieten zu können“, sagt Kita-Leiterin Sabine van Ark.

(am)