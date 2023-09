Unterhaltung und Vergnügen in Wülfrath Kirmes erweist sich wieder als Zuschauermagnet

Am Freitagabend tummelten sich schätzungsweise etwa 700 Besucher auf dem Platz, als am Abend das bunte Feuerwerk in den Wülfrather Nachthimmel geschossen wurde. Gefeiert wurde die diesjährige Eröffnung und jeder in der Stadt sollte es erfahren. „Der Start war sensationell“, schwärmte Axel Paul, der seit 2012 die Wülfrather Kirmes ausrichtet, seit 2017 in Eigenregie mit den Schaustellern. Die Pandemiejahre, sagt der selbsternannte Kirmesbürgermeister, der sich schon die ganze Woche auf dem Platz aufhält, seien glücklicherweise vergessen. Die Wülfrather Kirmes habe das große Glück, dass sie als große Familie betrieben werde. „Hier hilft jeder jedem.“ Denn Tatsache sei, dass viele Aussteller die Pandemie nicht überstanden hätten, betont Paul. Derzeit herrsche bei den übrig gebliebenen Schaustellern Personalmangel, sodass häufig Leute für den Auf- und Abbau fehlen. In der Kalkstadt aber, versicherte Paul, habe man, wie schon immer für so vieles, eine gemeinsame Lösung gefunden. „Man hilft und unterstützt einander.“ So auch beim diesjährigen Feuerwerk, das – wie so vieles mittlerweile – deutlich teurer geworden sei. Um die Standgebühren nicht zu erhöhen, überlegten sich Axel Paul und Chef-Schausteller Karl-Dieter Milz kurzerhand eine kleine Spendenaktion unter den Schaustellern. „Jeder konnte geben, was er wollte und letztendlich haben wir mehr zusammenbekommen, als benötigt“, freute sich Paul über den Zusammenhalt.