Kirche in Wülfrath Das Aufarbeiten hat gerade erst begonnen

Sie ist gerade erst veröffentlicht worden, wird die evangelischen Kirchen aber sicher noch lange beschäftigen: Am 25. Januar wurde die „Forum-Studie“ zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland vorgelegt. Diese Studie wurde von einem unabhängigen Forschungsteam erstellt. Ziel ist es, Strukturen und Bedingungen in Evangelischer Kirche und Diakonie offenzulegen, die sexualisierte Gewalt begünstigen. Dies stellt eine Basis für notwendige Schritte einer weiteren Aufarbeitung dar, heißt es in einer Stellungnahme des Kirchenkreises Niederberg, zu der auch die Evangelisch-reformierte Gemeinde in Wülfrath gehört.