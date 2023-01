Kinderarmut in Wülfrath Alle Kinder sollen gleiche Chancen haben

Genügend Essen, ein warmes Zuhause und eine gute Bildung – eigentlich Grundbedürfnisse, die jedem Menschen, vor allem jedem Kind, gewährt werden sollten. Leider sieht das in der Realität jedoch das ein oder andere Mal ganz anders aus: Kinder- und Jugendarmut ist ein akutes und gravierendes Problem. Aus diesem Missstand wurde bereits vor 18 Jahren die Initiative „Kinder in Not“ gegründet. Unter dem Schirm des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) versucht die Organisation, auf lokaler Ebene hier in Wülfrath Kinderarmut bestmöglich zu bekämpfen.