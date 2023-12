Soziale Teilhabe in Wülfrath Jedes sechste Kind lebt in Armut

Diese Zahl ist erschreckend: 646 Wülfrather Kinder leben von Sozialleistungen. „Zusammen mit einer Dunkelziffer von 10 Prozent gelten mehr als 700 Kinder in Wülfrath offiziell als arm“, sagt Wolfgang Peetz, Koordinator der Aktion „Wülfrather Kinder in Not“. Er führt weiter aus: „Das entspricht einer Quote von circa 18 Prozent. Das bedeutet, dass mehr als jedes sechste Kind in Wülfrath als arm gilt.“