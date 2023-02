Initiative Respekt Wülfrather Kinder- und Jugendschutzgütesiegel wird eingeführt

Das Jugendamt der Stadt Wülfrath lädt zu Dienstag, 14. Februar, alle Schulen, Einrichtungen, Vereine, OGATAs, Verbände und Ehrenamtlichen zu einem Gütesiegel-Workshop in das Kinder- und Jugendhaus an der Schulstraße 5 ein. In der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr stellt die Jugendamtsleiterin Bärbel Habermann erste Ideen zur Umsetzung des geplanten Gütesiegels in Wülfrath vor. Individuelle Rechte- und Schutzkonzepte der jeweiligen Einrichtungen werden dabei eine wichtige Rolle spielen.