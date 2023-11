Dreharbeiten in Wülfrath Kinder und Jugendliche für Film über Kinderrechte gesucht

Der Film ist ein weiterer Baustein der Jugendamtskampagne „Respekt?! Du mich auch!?“, die gefördert wird durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht. „Er will zeigen, an welchen Orten, durch welche Menschen, Taten und Geschichten die Kinderrechte in Wülfrath sichtbar werden“, erklärt die Verwaltung. Erste Dreherfahrungen sammelten bereits einige Wülfrather Kinder bei der ersten Auflage der Kampagne. Dort wurden kurze Sequenzen zu einzelnen Kinderrechten szenisch und professionell umgesetzt und bei einer Filmpremiere im Rathaus gefeiert.