Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Wülfrath : Im Jugendtreff zählt ein flexibles Angebot

Wülfrath Das Kinder- und Jugendhaus bietet nicht nur starre Veranstaltungstermine, sondern ein variables Programm.

Selbstbewusst und mit viel Elan sind Angela Sprink und ihre Kollegen Hanaa El Kayet, Rebecca Blanckenfeldt, Tim Fuchs, Marko Tepsic und Stefan Jansen für die Belange von Kindern und jungen Erwachsenen im Einsatz. Zuletzt bekam das Team für seine Arbeit im Kinder- und Jugendhaus (KJH) an der Schulstraße aus dem Jugendhilfeausschuss den Auftrag, ein Konzept zur „Pizza-Partizipation“, was anderswo Jugendrat genannt wird, zu erstellen.

„Wir sind gespannt, vor allem offen für alles, was Jugendliche wollen“, erklärt die Leiterin Angela Sprink. „In Wülfrath sind wir die einzigen kreisweit, die kein solches Gremium haben“, weiß sie über einen fehlenden Jugendrat. „aber sicher muss dieses Gremium anders gestaltet werden, als seine Mitglieder für ein Jahr zu binden“, das sei zu lang – vor allem in dieser schnelllebigen Zeit. Aber: „Ein solches Gremium ist wichtig. Denn die Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn bestehende Strukturen weiter belebt werden“, erklärt Angela Sprink. Ein Jugendhaus-Sprecherteam, bestehend aus zehn Leuten, hat sich als Basis der Pizza-Partizipation bereits gefunden.

Termin Dienstag, 11. Februar, 18 Uhr, wird in Kooperation mit der Kreispolizei Mettmann der Workshop „Fake News oder ist das real? Ein neuer Trend oder gab es das schon früher?“ an der Schulstraße 5 angeboten. Samstag, 15. Februar, sollen dann bei „Taggs for Tolerance“ Graffiti an der Fassade des Kinder- und Jugendhauses platziert werden.

Schnelllebigkeit erleben die KJHler nicht bloß negativ, „so entstehen immer wieder neue Impulse“, wie Stefan Jansen weiß. Längst sei es passé, strikt und wie in Beton gemeißelt Angebote für ewige Zeiten zu kreieren. „Wir fragen die Teenager, wozu sie Lust haben, was sie interessiert und versuchen diese Idee hier umzusetzen“, sagt Marko Tepsic über Eigeninitiative. „Und wenn etwas nicht mehr gefragt ist, stampfen wir es wieder ein“, sagt Angela Sprink über den „permanenten Prozess des Wandels“. Entstanden sind so eine eigene Kleiderkammer, in der Klamotten, die im eigenen Kleiderschrank Ladenhüter sind, weggetauscht werden. Ebenso ist das Format „Style it up“ aus dem Besucherkreis entstanden. „Wir bereiten dafür nichts vor, stellen aber Nähmaschine und Utensilien zur Verfügung“, erklären die KJHler. In einer Aktion wurden beispielsweise Baby-Strampler für eine Klinik gearbeitet, oft sind es alte Materialien, die hier zu neuem Glanz kommen. „Mal nehmen mehr, mal weniger Leute teil. Das ist vollkommen okay“, heißt es über das Angebot.