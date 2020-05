Jugendförderung : Kinder- und Jugendhaus macht wieder auf

Wülfrath Ab kommenden Montag, 18. Mai, freuen sich die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhauses auf Publikumsverkehr. Bis dahin wird die Zeit mit Basteltüte Nummer sechs überbrückt. Das Thema diesmal: „Bleib-gesund!“

Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, auf die der Nachwuchs sehnsüchtig gewartet hat. Montag, 18. Mai, öffnet das Kinder- und Jugendhaus wieder. Allerdings noch nicht in der altbekannten Form.

Um den Betrieb an die neuen Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen anzupassen, können ab Montag täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr einzelne Bereiche, sogenannte „Spaces“, von eins bis vier Besucher reserviert werden. Es stehen ein „Billard-Space“, ein „Ping-Pong-Space“, mehrere „Bastel-Spaces“ und vier „Working-Spaces“ zu Verfügung. Die „Working-Spaces“ richten sich an Schüler, die neben dem noch zeitlich begrenzten Schulunterricht, am Laptop inklusive WLAN und Drucker, schulische Aufgaben und Arbeitspläne bearbeiten wollen.