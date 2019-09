Aktionstag Ökolandbau : Kinder pressen sich ihren eigenen Apfelsaft

Wülfrath Die Kita St. Maximin hat eine Patenschaft für 42 Bäume übernommen. Deren Früchte wurden jetzt weiterverarbeitet.

Vor dem Laufband der mobilen Saftpresse hat sich eine große Gruppe Kinder versammelt. Alle sind mit Äpfeln bewaffnet, die sie auf das Laufband legen. Das befördert die Früchte nach oben, wo sie dann in die Presse fallen, die sie geräuschvoll zermahlt. Es sind die Kinder der katholischen Kindertagesstätte St. Maximin in Düssel, die hier voller Begeisterung bei der Sache sind. Vor allem, als Kita-Leiterin Iris Linge mit einem überdimensionalen Schaumlöffel ankommt, von dem die Kinder „Apfelsahne“ mit den Fingern schlecken dürfen.

Die Apfelpresse ist Teil des Apfelfestes, das die Schäferei Lamberti im Wülfrather Stadtteil Düssel feiert. „Im Mai feiern wir immer unser Scherfest“, erzählt Stefanie Lamberti. Doch zum Bioland-Hof mit 120 Schafen gehören auch etliche Streuobstwiesen. „Das gibt jede Menge Äpfel“, erklärt Lamberti. Die müssen verarbeitet werden. „Als Bioland-Betrieb dürfen wir nur unsere eigenen Äpfel verarbeiten“, erklärt die Schäferin. So bot sich die mobile Saftpresse Mettmann an, die für Bio-Saft zertifiziert ist. Natürlich dürfen auch alle Wülfrather ihre Äpfel aus dem eigenen Garten dort zu Saft verarbeiten lassen. „Das Apfelfest feiern wir im Rahmen der Aktionswoche Ökolandbau.“ Es ist das erste Apfelfest, das die Schäferei Lamberti ausrichtet.

Die Kinder der Kita St. Maximin haben die Äpfel am Morgen selbst gesammelt. „Die Kinder haben eine Patenschaft an den Bäumen“, erklärt die Schäferin. In Zusammenarbeit mit der Stadt Wülfrath haben die Lambertis 42 Apfelbäume und 100 Meter Gehölzhecke für den Artenschutz auf einem Grundstück angepflanzt, das an die Kita angrenzt. „Unser Konzept ist das naturnahe Erleben“, verrät Leiterin Iris Linge.