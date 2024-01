Schule in Wülfrath Parkschule wird zum großen Forscherlabor

Neugierig hält Charlotte (9) ihre Handfläche auf die grauen Vierecke. Marie (8) zeigt dabei auf die Messanzeige und auch Emma (9) und Sophia (7) beobachten sie ganz genau. Verschiedene Kabel führen davon ab. Und tatsächlich: Durch das Auflegen der Hände bewegt sich der Zeiger. Charlotte fungiert dabei als leitendes Element – natürlich ohne dabei in Gefahr zu sein. Warum das so ist, müssen die vier Mädchen versuchen, selbst zu erklären. Denn Hinweise oder Erklärstücke gibt es an der Station nicht.