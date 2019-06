Fest für den Nachwuchs : Kinder feiern am Samstag im Generationenpark

Wülfrath Der Stadtjugendring lädt am Samstag, 22. Juni, zum 3. Wülfrather Kinderfest in den Generationenpark In den Banden ein. Von 14.30 bis 17 Uhr bieten die Jugendverbände des Stadtjugendring, das Kinder- und Jugendhaus sowie einige Wülfrather Kindergärten und Grundschulen auf den Rasenflächen des Spielplatzes tolle Aktionen für den Nachwuchs an, wie die Stadt mitteilt.

So gibt es viele Spiele, Bastel- und Mitmachangebote, auf einer Hüpfburg und am Kletterfelsen können sich die Kinder austoben. Getränke werden laut Veranstalter zu günstigen Preisen angeboten.

Die Stadtverwaltung weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass für das Fest die Durchfahrt der Schwanenstraße im Bereich des Spielplatzes für den Verkehr gesperrt wird. Der Parkplatz Schwanenstraße kann aber über die Mühlenstraße angefahren werden.

„Sollte es für den Samstag in unserer Region eine Unwetterwarnung oder anhaltende Regenschauer geben, wird das Kinderfest leider nicht stattfinden“, teilen die Veranstalter mit.

(isf)