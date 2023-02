Gemeinnützigkeit in Wülfrath Verein „Kids on Tour“ informiert über sein Angebot

Der gemeinnützige Verein „Kids on Tour“ beschert benachteiligten Kindern immer wieder tolle Erlebnisse durch Tagesausflüge. Doch nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie wissen oft noch zu wenig Eltern von dem Angebot des Vereins. Sowohl gesundheitlich als auch sozial benachteiligte Kids können dank der spendenfinanzierten Ausflüge zum Beispiel in den Freizeitpark und tolle Momente losgelöst vom Alltag erleben. Um ihr Angebot bekannter zu machen, laden die aktiven Mitglieder von Kids on Tour zu einem Informationsnachmittag für alle Interessierte ein. Am Sonntag, 26. Februar, von 14 bis 18 Uhr im WIR-Haus an der Wilhelmstraße 189 können sich interessierte Eltern auch Auskunft zur anstehenden Pfingstfahrt nach Otterndorf an der Nordsee informieren. Auch zu den weiteren anstehenden Terminen und Aktivitäten erzählen die Verantwortlichen gerne mehr. So ist etwa für den 25. März ein Kinobesuch geplant, bei dem der Vorführsaal extra für die Gruppe der Kids on Tour reserviert ist. Weitere Infos gibt es auf www.kidsontour.info.