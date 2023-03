Soziales Engagement in Wülfrath „Kids on Tour“ bewirbt sich für Gütesiegel

Kindern ein Lächeln schenken, einen unbeschwerten Tag mit einem tollen Erlebnis – das ist das Ziel des gemeinnützigen Vereins „Kids on Tour“ aus Wülfrath. Sowohl gesundheitlich als auch sozial benachteiligte Kids können dank der spendenfinanzierten Ausflüge zum Beispiel in den Freizeitpark gehen und tolle Momente losgelöst vom Alltag erleben. Doch bisher wissen zu wenig Eltern, dass es diese Möglichkeit dank der Ehrenamtlichen gibt. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie, in der die Mitglieder keine Aktionen anbieten konnten, ist das Angebot des Vereins nicht so präsent, wie sich das Team eigentlich wünscht.