SPD-Bundestagabgeordnete auf Sommertour durch den Wahlkreis Kerstin Griese besucht die Kalkproduktion

Neben „Everest“ treibt Lhoist weitere strategische Projekte voran. So etwa das Versuchsbergwerk unter Tage in Wülfrath, wie Griese beim Blick in den Stollen erfuhr. „Weniger Abraum, weniger Emissionen, und wir kommen an Kalkstein dran, der sonst nicht erreichbar wäre“, beschrieb Werksleiter Gabor Lang die Vorteile. „Wir erkunden in einer dreijährigen Versuchsphase, ob der Regelbetrieb technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Klar ist schon heute: Es ist sehr aufwendig, deutlich teurer und kann nur einen Teil zur übertägigen Förderung beitragen.“